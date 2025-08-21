Швецияга 145 минг ўқитувчи керак: болалар боғчаси тарбиячилари етишмайди
ASTANA. Kazinform — Швецияда 2033 йилга бориб туғилиш даражасининг камайиши ва болалар сонининг 200 минг нафарга камайиши кутилаётганига қарамай, боғча тарбиячиларининг етишмовчилиги ўткирлигича қолмоқда, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Швеция Таълим Миллий агентлиги (Skolverket) маълумотларига кўра, 2024-2038 йилларда мамлакатга 145 мингга яқин янги ўқитувчи ва тарбиячилар керак бўлади. Бу кўрсаткич педагогика йўналишидаги битирувчилар сонидан анча юқори.
Кадрлар етишмовчилигининг асосий сабаблари педагогик касбга ўқишга кираётган талабалар сонининг камлиги ва бу соҳадан мутахассисларнинг кетиш даражасининг юқорилигидир. Айниқса болалар боғчаси тарбиячилари орасида кетиш даражаси юқори. Бу стресс, оғир иш юки, кўп сонли болалар ва малакали ҳамкасбларнинг етишмаслиги билан боғлиқ.
Масалан, Стокгольмнинг Тенста туманидаги Solbacken болалар боғчаси. Бу ердаги ходимларнинг фақат учдан бир қисми педагогик маълумотга эга. Болалар боғчаси тарбиячиси Хаадель Амернинг сўзларига кўра, бу касб нафақат болалар билан ишлаш қобилиятини, балки режалаштириш, жамоани бошқариш ва ота-оналар билан яқин муносабатларни сақлашни ҳам талаб қилади.
Швеция маҳаллий ва минтақавий ҳокимиятлар ассоциацияси маълумотларига кўра, кадрлар даражаси минтақага қараб фарқ қилади: педагогик дастурларга эга университетлар яқинида юқорироқ, қишлоқ жойларида ва йирик шаҳарларда, шу жумладан Стокгольмда эса пастроқ. Мутахассисларнинг фикрича, масалани ҳал қилиш учун педагог кадрларни айнан кадрлар етишмайдиган ҳудудларда тайёрлаш керак.