11:20, 29 Июл 2022 | GMT +6
Шимолий қозоғистонлик раққослар АҚШда бўлиб ўтган жаҳон чемпионати финалига чиқди
PETROPAVL. Kazinform – АҚШда бўлиб ўтаётган санъат бўйича жаҳон чемпионатида Қозоғистон шарафини ҳимоя қилаётган Шимолий Қозоғистоннинг «Sensitive» бал рақс ансамбли финалга чиқди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Ижтимоий тармоқдаги ўз саҳифасида ансамбл чемпионатдан фото ва видео лавҳалари жойлаштирган. Асосий хореография танловидан ташқари, жамоа ўз мамлакатини тақдим этиши керак эди.
Ансамбл солистлари билан биргаликда бадиий раҳбар Ольга Ростовщикова ва таниқли қозоғистонлик рекордчи Сергей Цирулников иштирок этишди. Шимолий қозоғистонлик раққосалар хонанда Adamнинг «Новая волна» лойиҳасида ижро этган «Гулистон Қозоғистон» композициясини танладилар.
Ижро санъатининг 25 йиллик юбилей жаҳон чемпионати 31 июл куни якунланади. Унда дунёнинг 72 давлатидан 3000 дан ортиқ киши иштирок этмоқда.
Муаллиф: Олеся Жуковен
Фото: instagram.com/dance_theater_sensitive_deaf