Шимолий Қозоғистон вилояти фермерлари мамлакатдаги сутнинг 70 фоизини етиштириши мумкин
ASTANА. Кazinform — Шимолий Қозоғистон вилояти замонавий сут мажмуаларини жорий этишда етакчи ҳисобланади. Вилоятда 110 та сут фермаси фаолият юритади. Бу Қозоғистондаги барча фермер хўжаликларининг 30 фоизини ташкил этади. Вилоят ҳокими Ғауез Нурмухамбетов ушбу йўналишни ривожлантириш бўйича ишлар ҳақида гапирди.
Ҳокимнинг сўзларига кўра, 2023-2024 йилларда мамлакатда қурилган 58 та янги сут фермасининг 21 таси Шимолий Қозоғистонда очилган. Бу йил яна 8 та замонавий мажмуа ишга туширилади.
— Вилоят сутчиликда 2 та йирик лойиҳани амалга оширмоқда. Зенченко & К жамияти 90 ўринли "Карусель" соғиш мосламасига эга 8000 бош сигир учун ферма қуради. Ферма мамлакатдаги энг яхши ўнталикка киради ва сут соғиб олиш бўйича Қозоғистонда 1-ўринда туради. Магжан Жумабаев туманида «СК Агро» ҳамкорлиги Марказий Осиёдаги энг йирик фермани қуради, унда 100 бош сигир учун 10 000 бош сигир сиғимига эга ноёб "Карусель" соғиш мосламаси мавжуд. Икки лойиҳа бўйича сут етиштиришнинг йиллик ўсиши 68 минг тоннани ташкил этади. Бу қишлоқ хўжалиги тузилмалари томонидан етиштирилган сут улушини 70% гача ошириш имконини беради, — деди Ғ. Нурмухамбетов пойтахтдаги Марказий коммуникациялар хизматида.
Ушбу лойиҳаларнинг амалга оширилиши ҳудуднинг мавқеини мустаҳкамлайди ва Шимолий Қозоғистон вилоятининг республика сут етиштиришдаги улушини 20% гача оширади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ғ. Нурмухамбетов Шимолий Қозоғистонда рекорд даражадаги 6,5 миллион тонна ғалла йиғиб олинганини айтган эди.