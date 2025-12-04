Шимолий Қозоғистонда рекорд даражадаги 6,5 миллион тонна ғалла йиғиб олинди — ҳокимнинг ҳисоботи
ASTANА. Кazinform — Бу йил республикадаги ғалланинг чорак қисми Шимолий Қозоғистон вилоятида йиғиб олинди. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг умумий ҳажми 878,3 миллиард тенгега етди. Бу ҳақда вилоят ҳокими Ғауез Нурмухамбетов ҳисобот брифингида маълум қилди.
Мамлакат Президенти йил охирига қадар иқтисодий ўсишни камида 6,5 фоизга таъминлашни топширди. Жорий йилнинг 10 ойида Шимолий Қозоғистон вилоятининг қисқа муддатли иқтисодий кўрсаткичининг ўсиши 13 фоизни ташкил этди.
— Асосий саноат тармоқлари ижобий динамикани кўрсатди. Қишлоқ хўжалигида — 9,3%, саноатда — 19,1%, қурилишда — 30,1%, уй-жойларни фойдаланишга топширишда — 3,9%, инвестицияларда 7,3% ўсиш кузатилди, — деди Ғ. Нурмухамбетов пойтахтдаги Марказий коммуникациялар хизматида.
Унинг сўзларига кўра, қишлоқ хўжалиги Шимолий Қозоғистон иқтисодиётининг асосий тармоғидир. Агросаноат мажмуаси минтақавий умумий маҳсулотнинг чорак қисмини ташкил қилади.
— Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг умумий ҳажми 878,3 миллиард тенгега етди. Бу ҳудудга мамлакатнинг етакчи учлигига кириш ва озиқ-овқат хавфсизлигига катта ҳисса қўшиш имконини беради. Биз Қозоғистон ғалласининг чорак қисмини, мойли экинларнинг ва сутнинг 1/10 қисмини етиштирамиз. Экинчиликда юқори натижаларга эришилди: 4,3 миллион гектар ер йиғиб олинди ва мойли экинлар майдони 1 миллион гектарга етди. Бу мамлакатдаги энг яхши кўрсаткичдир, — деди вилоят ҳокими.
Бу йил ҳудудда ўртача ғалла ҳосилдорлиги гектарига 21,4 центнерни ташкил этди ва умумий ҳосилдорлик рекорд даражадаги 6,5 миллион тоннага етди.
Баъзи фермер хўжаликлари гектарига 40-50 центнердан ортиқ ҳосил берди. Мойли экинлар бўйича тарихий максимал 1,2 миллион тоннага эришилди.