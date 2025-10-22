13:10, 22 Октябрь 2025 | GMT +5
Шимолий Корея баллистик ракета учирди
Бу ҳақда Жанубий Корея штаб бошлиқлари қўмитаси (JCS) маълум қилди.
Маҳаллий вақт билан соат 8:20 да юборилган баёнотга кўра, учириш қайд этилган, бироқ ҳозирча бошқа тафсилотлар маълум қилинмаган.
Бу Шимолий Кореянинг июнь ойида Жанубий Кореянинг янги президенти Ли Чжэ Мён инаугурациясидан кейин илк ракета учиришидир. Пхеньян аввалроқ 8 ва 22 май кунлари қисқа масофага учувчи баллистик ва қанотли ракеталарни учирган эди.
Учириш яқинлашиб келаётган Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги саммити олдидан амалга оширилди. Саммит 31 октябрдан 1 ноябрга қадар Жанубий Кореяда бўлиб ўтиши режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, Шимолий Корея янги ҳаво ҳужумидан мудофаа ракеталарини синовдан ўтказди.