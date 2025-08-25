14:10, 25 Август 2025 | GMT +5
Шимолий Корея янги ҳаво ҳужумидан мудофаа ракеталарини синовдан ўтказди
Янги қурол синовларини Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин шахсан назорат қилган.
Синовлар Жанубий Корея ва АҚШ 18 август куни бошланган Ulchi Freedom Shield деб номланган кенг кўламли қўшма ҳарбий машғулотлар ўтказаётган бир пайтда бўлиб ўтди.
Шимолий Кореянинг айтишича, машғулотлар “душманлик хусусиятига эга”.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Шимолий Корея Япония денгизи томон қанотли ракеталарини учирган эди.