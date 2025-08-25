OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    14:10, 25 Август 2025 | GMT +5

    Шимолий Корея янги ҳаво ҳужумидан мудофаа ракеталарини синовдан ўтказди

    ASTANA. Kazinform — Шимолий Корея уларнинг жанговар қобилиятини баҳолаш учун икки турдаги такомиллаштирилган янги зенит-ракеталарни синовдан ўтказди, дея хабар беради Kazinform агентлиги Yonhapга таяниб.

    Ким Чен Ин
    Фото: Анадолу

    Янги қурол синовларини Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин шахсан назорат қилган.

    Синовлар Жанубий Корея ва АҚШ 18 август куни бошланган Ulchi Freedom Shield деб номланган кенг кўламли қўшма ҳарбий машғулотлар ўтказаётган бир пайтда бўлиб ўтди.

    Шимолий Кореянинг айтишича, машғулотлар “душманлик хусусиятига эга”.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Шимолий Корея Япония денгизи томон қанотли ракеталарини учирган эди.

    Теглар:
    Шимолий Корея Ракета Жаҳон янгиликлари
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!