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    14:38, 12 Апрел 2023 | GMT +6

    Шавкат Раҳмонов UFC янгиланган рейтингида ўз ўрнини аниқлади

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    ASTANA. Кazinform – UFC 9 апрелда бўлиб ўтган UFC 287 турнири якунлари бўйича ярим ўрта вазн тоифасидаги рейтингнинг янгиланган версиясини тақдим этди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

    Ўзгаришлар фақат рейтингнинг қуйи қисмида бўлди: Нил Мэгни ва Майкл Кьеза мос равишда 11 ва 12-ўринларни эгаллашди. Хорхе Масвидаль, Гилберт Бернсга ютқазиб қўйганидан сўнг, 13-ўринни эгаллади.

    Енгил вазн тоифасида UFC чемпиони Леон Эдвардс бўлса, кучли учликка Камару Усман, Колби Ковингтон ва Хамзат Чимаев киради. Қозоғистон вакили Шавкат Раҳмонов ҳамон олтинчи ўринда.

    Фото: prosports.kz

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