14:38, 12 Апрел 2023 | GMT +6
Шавкат Раҳмонов UFC янгиланган рейтингида ўз ўрнини аниқлади
ASTANA. Кazinform – UFC 9 апрелда бўлиб ўтган UFC 287 турнири якунлари бўйича ярим ўрта вазн тоифасидаги рейтингнинг янгиланган версиясини тақдим этди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.
Ўзгаришлар фақат рейтингнинг қуйи қисмида бўлди: Нил Мэгни ва Майкл Кьеза мос равишда 11 ва 12-ўринларни эгаллашди. Хорхе Масвидаль, Гилберт Бернсга ютқазиб қўйганидан сўнг, 13-ўринни эгаллади.
Енгил вазн тоифасида UFC чемпиони Леон Эдвардс бўлса, кучли учликка Камару Усман, Колби Ковингтон ва Хамзат Чимаев киради. Қозоғистон вакили Шавкат Раҳмонов ҳамон олтинчи ўринда.
Фото: prosports.kz