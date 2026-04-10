Шанхайда ШҲТ мамлакатлари ўртасида жамоавий шахмат турнири бошланди
ASTANА. Кazinform – Хитойнинг Шанхай шаҳрида Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар ўртасида жамоавий шахмат турнири бошланди, деб хабар беради Xinhuа.
Халқаро шахмат федерацияси маълумотларига кўра, мусобақа Цинпу туманида ўтказилмоқда.
Турнирда ШҲТга аъзо 12 та давлат, жумладан, Хитой, Россия, Беларусь, Тожикистон ва Ўзбекистон жамоалари иштирок этмоқда. Хитойдан иккита жамоа иштирок этмоқда. Улар орасида собиқ жаҳон чемпиони Дин Лижэнь ва амалдаги жаҳон чемпиони Цзюй Вэньцзюнь бор.
Мусобақа рапид форматида ўтказилади. Жамоалар икки гуруҳга бўлинади ва дастлаб айланма тизим бўйича саралаш босқичида иштирок этадилар. Ҳар бир гуруҳдан энг яхши икки жамоа ярим финалга йўл олади.
Турнир 2019 йилда ташкил этилган. Дастлабки бешта мусобақа Циндаода, охирги иккитаси Харбинда бўлиб ўтган. Бу йилги саккизинчи турнир биринчи марта Шанхайда ўтказилмоқда.
Ташкилотчиларнинг сўзларига кўра, ушбу мусобақа ШҲТ мамлакатлари ўртасида шахмат соҳасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлайди, спорт маҳоратини оширади ва халқаро алоқаларни кенгайтиради.
