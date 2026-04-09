Бибисара Асаубаева Номзодлар турниридаги ўрнини яхшилади
ASTANА. Кazinform – Кипрнинг Пафос шаҳрида бўлиб ўтаётган Номзодлар турнири – 2026 шахмат мусобақасининг тўққизинчи босқич натижалари эълон қилинди, деб хабар беради ФИДE матбуот хизмати.
Тўққизинчи босқич натижаларига кўра, қозоғистонлик шахматчи Бибисара Асаубаева 4 очко тўплади ва россиялик Александра Горячкина билан еттинчи ўринни бўлишмоқда. Турнир жадвалидаги сўнгги, саккизинчи ўринни хитойлик Тан Чжунъи эгаллаб турибди.
Тўққизинчи турда блиц шахмат бўйича икки карра жаҳон чемпиони Бибисара Асаубаева Александра Горячкина билан дуранг ўйнади, иккала спортчи ҳам 0,5 очкога эга бўлди.
Шуни таъкидлаш керакки, олтинчи турдан сўнг қозоғистонлик шахматчи турнир жадвалида охирги ўринда эди. Бироқ, ҳиндистонлик Ваишали Рамешбабу ва Александра Горячкина билан дуранг ўйнаш унга турнирдаги ўрнини яхшилаш ва бир поғона юқорига кўтарилиш имконини берди.
Номзодлар турнири – 2026 28 мартдан 16 апрелгача бўлиб ўтади. Жами 14 та босқич режалаштирилган.
Турнир ғолиби амалдаги жаҳон чемпиони, хитойлик Цзюй Вэньцзюнь билан жаҳон чемпиони унвони учун ўйин ўтказиш ҳуқуқига эга бўлади.
Эслатиб ўтамиз, Номзодлар турнирида ўзбекистонлик Синдоров таъқибчиларини 2 очко фарқ билан ортда қолдирмоқда.