20:06, 04 Август 2025 | GMT +5
Шакира Қозоғистонда концерт бериши мумкин
ASTANA. Kazinform — «Астана Концерт» продюсери Малик Хасенов Шакиранинг Қозоғистонда бўлиши мумкин бўлган концерти бўйича музокаралар олиб борилаётганини маълум қилди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.
Бу ҳақда блогер Камил Байрамовнинг саҳифасида эълон қилинган видеолавҳада маълум қилинган. Малик Хасенов билан суҳбатда блогер Шакирани Женнифер Лопесдан кейинги жаҳон юлдузи сифатида таклиф қилишни таклиф қилди.
— Кичик сирни очаман. У билан музокаралар олиб бормоқдамиз, агар ҳаммаси режадагидек кетса, келишувларни шу йилнинг кузида якунлаймиз. Янгиликларни кутинг, - деди Малик Хасенов.
Эслатиб ўтамиз, 1 август куни Астанада Женнифер Лопеснинг концерти бўлиб ўтган эди.
10 август куни у Алматида концерт беради.