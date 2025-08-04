OZ
    20:06, 04 Август 2025 | GMT +5

    Шакира Қозоғистонда концерт бериши мумкин

    ASTANA. Kazinform — «Астана Концерт» продюсери Малик Хасенов Шакиранинг Қозоғистонда бўлиши мумкин бўлган концерти бўйича музокаралар олиб борилаётганини маълум қилди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    Шакира
    Фото: Jakob Polacsek

    Бу ҳақда блогер Камил Байрамовнинг саҳифасида эълон қилинган видеолавҳада маълум қилинган. Малик Хасенов билан суҳбатда блогер Шакирани Женнифер Лопесдан кейинги жаҳон юлдузи сифатида таклиф қилишни таклиф қилди.

    — Кичик сирни очаман. У билан музокаралар олиб бормоқдамиз, агар ҳаммаси режадагидек кетса, келишувларни шу йилнинг кузида якунлаймиз. Янгиликларни кутинг, - деди Малик Хасенов.

    Эслатиб ўтамиз, 1 август куни Астанада Женнифер Лопеснинг концерти бўлиб ўтган эди.

    10 август куни у Алматида концерт беради.

    Теглар:
    Санъат Мусиқа Маданият Машҳурлар
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
