Сергей Шойгу Россия Хавфсизлик кенгаши котиби этиб тайинланди
ASTANA. Kazinform - Россия президенти Владимир Путин Николай Патрушевни Россия Хавфсизлик кенгаши котиби лавозимидан озод қилди, деб ёзади ТАСС.
Владимир Путин Сергей Шойгуни Россия Хавфсизлик кенгаши котиби этиб тайинлади.
Сергей Кужугетович Шойгу 1955 йил 21 майда Тува АССРнинг Чадан шаҳрида (ҳозирги Тува Республикаси, Россия Федерацияси) туғилган.
1977 йилда Красноярск политехника институтини (ҳозирги Сибирь федерал университети таркибига киради) муҳандис-қурилиш мутахассислиги бўйича тамомлаган.
Иқтисодиёт фанлари номзоди. 1996 йилда Россия Федерацияси Президенти ҳузуридаги Давлат хизмати академиясида (ҳозирги Россия Федерацияси Президенти ҳузуридаги Россия Федерацияси халқ хўжалиги ва Давлат хизмати академияси) “ижтимоий ва иқтисодий зарарни камайтириш мақсадида фавқулодда вазиятларни башорат қилишда давлат бошқарувини ташкил этиш: зилзила мисоли” мавзусида диссертациясини ҳимоя қилган.
Россия президенти илгари Сергей Шойгу эгаллаб турган мудофаа вазири лавозимига Андрей Белоусов номзодини илгари сурди. Бу ҳақда Федерация Кенгашининг Telegram-каналидаги хабарда айтилган. Аввалги ҳукуматда Белоусов бош вазирнинг биринчи ўринбосари бўлиб ишлаган.
65 ёшли Белоусов давлат раҳбари Владимир Путиннинг иқтисодий масалалар бўйича ёрдамчиси, Россия Федерацияси иқтисодий ривожланиш вазири, Россия Федерацияси ҳукумати Иқтисодиёт ва молия департаменти директори, Макроиқтисодий таҳлил ва қисқа муддатли прогнозлаш маркази бош директори, 1981-2006 йилларда Россия Фанлар академиясида ишлаган.