Семей шаҳрида янги иссиқлик электр станцияси қурилиши қачон бошланади — ҳокимнинг жавоби
ASTANА. Кazinform — Семей шаҳрида янги иссиқлик электр стансиясини қуриш учун тезкор ишчи гуруҳ тузилди. Бу ҳақда вилоят ҳокими Берик Уали маълум қилди.
— Семей шаҳрининг ўнг қирғоғида иссиқлик энергияси етишмовчилиги мавжуд (146,99 Гкал). Ушбу муаммони ҳал қилиш учун Президент янги иссиқлик электр станциясини қуриш бўйича бевосита топшириқ берди. Шу мақсадда ҳокимлик, “Самруқ-Энерго” АЖ ва лойиҳачи иштирокида тезкор ишчи гуруҳ тузилди, — деди Берик Уали Марказий коммуникациялар хизматида ҳудуднинг 9 ойлик ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ҳақида ҳисобот берар экан.
Вилоят ҳудудининг сўзларига кўра, иссиқлик электр станцияси қурилиш майдони ва кул уюмининг жойлашуви аниқланган (шаҳарнинг чап қирғоғи, Степной аҳоли пункти ҳудуди).
— Бугунги кунда техник-иқтисодий асослашни ишлаб чиқиш бўйича ишлар якунланмоқда. Иссиқлик қуввати 1000 Гкал, электр қуввати эса 360 МВтни ташкил қилади. Қурилишнинг 1-босқичини ишга туширишнинг тахминий санаси – 2029 йилнинг 3-чораги. Лойиҳа доирасида экологик жиҳатдан зарарли ва кам қувватли қозонхоналар ёпилади, — деди у.
Эслатиб ўтамиз, Абай вилоятидаги 10 та қишлоқ йил охирига қадар интернетга уланади.
Шунингдек, Берик Уали Семейда ишлаб чиқариш саноатини кенгайтириш учун 500 гектар ер ажратилишини маълум қилди.
Йил охирига қадар Абай вилоятида 255 та иш ўрнига эга 7 та лойиҳа амалга оширилади.
Вилоят ҳокими Олакўлнинг туристик ва инвестиция салоҳияти ҳақида ҳам фикр билдирди.
Бу йил Абай вилоятида инвестицияларни жалб қилиш 103,1 фоизга ошди.