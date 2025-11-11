Вилоят ҳокими: Олакўлни ривожлантириш бўйича бош режа ишлаб чиқилмоқда
ASTANА. Кazinform — Бу йил Олакўл қирғоғида дам олувчилар учун қулай шароитлар яратиш ва унинг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича аниқ чоралар кўрилди. Бу ҳақда Абай вилояти ҳокими Берик Уали Марказий коммуникациялар хизматида ўтган брифингда маълум қилди.
Президентнинг топшириғига мувофиқ, ҳудудда сайёҳлик инфратузилмасини ривожлантиришга қаратилган кенг кўламли лойиҳаларни амалга ошириш давом эттирилади. Мақанши тумани ҳудудида жойлашган Олакўл кўли катта сайёҳлик ва инвестиция салоҳиятига эга.
Вилоят ташкил этилганидан бери қирғоқлар таъмирланмаганлигини ҳисобга олган ҳолда, маҳаллий бюджетдан 1 миллиард тенге ажратилди. Кўл бўйидаги Қабанбай қишлоғида қутқарув ва ўт ўчириш станцияси қурилиши бошланди. Ҳозирда сайёҳлик ҳудудида янги электр узатиш линиясини ўтказиш ва қаттиқ чиқиндилар полигонини қуриш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилмоқда. Лойиҳаларни тизимли ва сифатли амалга ошириш учун кўл қирғоғи учун янги бош режа лойиҳасини ишлаб чиқиш режалаштирилган.
— Лойиҳа умумий майдони 1000 гектардан ортиқ бўлган дам олиш ва туризм зоналарини шакллантиришни, шунингдек, дам олиш, ижтимоий, бизнес ва турар жой ҳудудларини ривожлантиришни кўзда тутади. Бундан ташқари, транспорт воситаларининг қулайлиги, муҳандислик инфратузилмасини таъминлаш ва экологик барқарорлик масалаларига алоҳида эътибор қаратилади, — деди вилоят ҳокими.
Бош режани ишлаб чиқиш бир нечта стратегик вазифаларни ҳал қилишга қаратилган. Улар орасида ички туризмни ривожлантириш, инвестицияларни жалб қилиш, янги иш ўринларини яратиш, минтақа аҳолиси ва меҳмонларининг дам олиш шароитларини яхшилаш бор.
Лойиҳани амалга ошириш натижасида Қабанбай қишлоғи ва Олакўл қирғоғи ҳудудлари бирлаштирилади ва ривожланаётган майдоннинг ҳажми 3 минг гектаргача оширилади. Бу, ўз навбатида, Олакўлни ҳудуднинг етакчи сайёҳлик марказларидан бирига айлантириш имконини беради.
Соҳилни ривожлантиришнинг асосий йўналишларидан бири Озарбайжон Республикаси инвесторлари иштирокида Олакўл соғломлаштириш мажмуасини қуриш лойиҳасидир. Икки давлат раҳбарлари ушбу лойиҳа бўйича келишувни 21 октябрь куни имзоладилар. Ҳозирда қурилиш майдончасини тасдиқлагш ишлари олиб борилмоқда.