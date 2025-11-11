Семей шаҳрида ишлаб чиқариш саноатини кенгайтириш учун 500 гектар ер ажратилади
ASTANА. Кazinform — Абай вилоятига инвестицияларни жалб қилиш ва ҳудуднинг янги саноат базасини шакллантириш режаси қандай? Вилоят ҳокими Берик Уали ушбу саволга жавоб берди.
— 96 гектар майдонни эгаллаган «Өндіріс» саноат зонасида 3 та янги лойиҳа учун ер ажратилди ва тўлиқ ўзлаштирилди. Саноат зонасини 186 гектарга кенгайтириш ва кичик саноат паркини яратиш бўйича ишлар олиб борилмоқда, — деди Берик Уали Марказий коммуникациялар хизматида ҳудуднинг 9 ойлик ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ҳақида ҳисобот берар экан.
Вилоят ҳокимининг сўзларига кўра, инвесторларнинг ҳудудга қизиқиши саноат ҳудудини кенгайтириш зарурлигини кўрсатади.
— Шу муносабат билан биз Семей саноат зонасида 500 гектар ер ажратишни режалаштирмоқдамиз. Ушбу лойиҳани амалга ошириш инвестицияларни жалб қилиш, янги ишлаб чиқариш ва иш ўринларини яратиш ҳамда ҳудуднинг барқарор ривожланишини таъминлаш имконини беради, — дея қўшимча қилди ҳоким.
Эслатиб ўтамиз, йил охирига қадар Абай вилоятида 7 та лойиҳа амалга оширилади, бу эса 255 та иш ўрни яратади.
Вилоят ҳокими Олакўлнинг туризм ва инвестиция салоҳияти ҳақида ҳам фикр билдирди.
Бу йил Абай вилоятида инвестицияларни жалб қилиш 103,1 фоизга ошди.