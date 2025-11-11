Абай вилоятида 255 иш ўрнига эга 7 та лойиҳа амалга оширилади
ASTANА. Кazinform — Йил бошидан бери ҳудудда амалга оширилган лойиҳалар сони 29 тадан 97 тага ошди. Бу ҳақда вилоят ҳокими Берик Уали батафсил маълумот берди.
— Бизнесни қўллаб-қувватлаш ва инвестицияларни жалб қилиш чоралари амалга оширилмоқда. Йил бошидан бери амалга оширилган лойиҳалар сони 29 тадан 97 тага ошди ва жалб қилинган инвестициялар ҳажми 2,2 триллион тенгедан 3,5 триллион тенгега ошди. Улардан 50 таси миллий рақамли инвестиция платформасига киритилган. Энг йирик инвестиция лойиҳаларидан бири умумий узунлиги 297,5 км бўлган, қиймати 577,5 миллиард тенге бўлган Аягўз — Бақти темир йўл линиясининг қурилиши ҳисобланади. Бу Давлат раҳбарининг бевосита топшириғи билан ҳудуд ва умуман мамлакат ривожланишига янги туртки бериш учун бошланган кенг кўламли лойиҳадир. Ушбу лойиҳа учун 10,5 минг гектар ер ажратилди, лойиҳанинг техник-иқтисодий асослари тасдиқланди ва амалга ошириш 2023 йилда бошланди. Ҳозирга қадар лойиҳага 30 миллиард тенге сармоя киритилди, — деди Берик Уали Марказий коммуникациялар хизматида ҳудуднинг 9 ойлик ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ҳақида ҳисобот берар экан.
Унинг сўзларига кўра, объектни 2027 йил охирига қадар фойдаланишга топшириш режалаштирилган.
— Бундан ташқари, саноат соҳасида Туркиянинг «Miryildiz Kz Ltd.» компанияси умумий қиймати 480 миллион АҚШ доллари бўлган "Олтин қазиб олиш фабрикасини қуриш" лойиҳасини амалга оширишни бошлади. Бу йил умумий қиймати 25,9 миллиард тенге бўлган 14 та лойиҳани амалга ошириш, 453 та иш ўрни яратиш режалаштирилган. Бугунги кунда 13,3 миллиард тенгега 7 та лойиҳа амалга оширилди, 124 та иш ўрни яратилди. Йил охирига қадар биз 255 та иш ўрни яратадиган 12,6 миллиард тенгега тенг яна 7 та лойиҳани амалга оширишни режалаштираяпмиз, — деди у.
Эслатиб ўтамиз, бу йил Абай вилоятида инвестицияларни жалб қилиш 103,1 фоизга ошди.