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    12:47, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    SCAT авиакомпанияси парвозлар кечикиши ва бекор қилиниши ҳақида огоҳлантиради

    ASTANA. Kazinform - SCAT авиакомпанияси 23 июнь куни парвозлар кечикиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди, деб хабар беради Kazinform.

    самолет, авиация
    Фото: istockphoto.jpg

    Бунга самолётнинг қушлар билан тўқнашуви сабаб бўлган, компания буни форс-мажор ҳолатлари деб таснифлаган.

    Оқибатларни камайтириш учун захира самолётлари юборилди, бироқ баъзи йўналишларда кечикишлар мумкин:

    • Алмати — Шарм ал-Шайх;
    • Алмати - Анталия; 
    • Анталия — Алмати.

    Бундан ташқари, SCAT авиакомпанияси халқаро вазият билан боғлиқ, Астана — Доҳа рейси ҳам бекор қилинди. 

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Аir Astana Яқин Шарққа парвозларни бекор қилгани хабар қилинганди.

    Теглар:
    Самолёт Транспорт Аэропорт
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
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