Саудия Арабистонида 2025 йилда рекорд даражада одамлар ўлим жазосига ҳукм қилинди
ASTANА. Кazinform — Британиянинг Reprieve инсон ҳуқуқлари ташкилоти маълумотларига кўра, 2025 йил бошидан бери Саудия Арабистонида камида 347 киши ўлим жазосига ҳукм қилинган. Бу кўрсаткич 2024 йилда қайд этилган аввалги кўрсаткичддан (345 киши) ошиб кетди, деб ёзган DW.
Шуни таъкидлаш керакки, 2025 йилда қатл этилганлар орасида икки нафар вояга етмаган бола, беш нафар аёл ва битта журналист бўлганли қайд этилди.
Ўлим жазосига ҳукм қилинганларнинг учдан икки қисми гиёҳванд моддалар билан боғлиқ жиноятларда айбланиб судланган.
2023 йилда Саудия Арабистони ҳукумати гиёҳванд моддаларга қарши қаттиқ кураш эълон қилди. Der Spiegel подшоҳлик гиёҳванд моддалари каптагон учун энг катта бозорлардан бири Сурия эканлигини ва унинг энг йирик ишлаб чиқарувчилардан бири Башар Асад даврида Сурия эканлигини эслатади.
Reprieve Саудия Арабистонини "рекорддаги энг қонли йил" деб таърифлади.
Дунёда фақат иккита давлат кўпроқ инсонлар қатл этилган: Хитой ва Эрон.
