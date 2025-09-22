Саудия Арабистони Яман ҳукуматига қарийб 368 миллион доллар ёрдам беради
ASTANA. Kazinform — Саудия Арабистони президентлик кенгаши раиси Рашид ал-Алимий бошчилигидаги Яман ҳукуматига қарийб 368 миллион доллар миқдорида молиявий ёрдам беришини маълум қилди, деб хабар беради Анадолу агентлиги.
Саудия Арабистони ТИВ маълумотларига кўра, маблағ Яманни ривожлантириш ва тиклаш дастури доирасида ажратилади ва мамлакат иқтисодий ривожланишини қўллаб-қувватлашга йўналтирилади. Ёрдамнинг умумий миқдори 1,38 миллиард риалдан (тахминан 368 миллион доллар) ошади.
Баёнотда айтилишича, бу маблағларни ажратиш қарори қирол Салмон бин Абдулазизнинг буйруғи ва валиаҳд шаҳзода Муҳаммад бин Салмоннинг таклифи билан Ямандаги оғир иқтисодий вазиятни ҳисобга олган ҳолда қабул қилинган.
Бу ёрдам президент Ал-Алимининг илтимосига кўра амалга оширилмоқда ва Саудия Арабистонининг Яман ҳукуматини қўллаб-қувватлашининг бир қисмидир. Маблағлар соғлиқни сақлаш соҳаси, давлат бюджети ва нефть секторига йўналтирилади.
2014 йил сентябрдан буён Яман пойтахти Сана ва бир қанча вилоятлар Эрон томонидан қўллаб-қувватланган ҳусийлар назоратида. 2015 йил март ойидан бери Саудия Арабистони бошчилигидаги коалиция Яман ҳукуматига ҳутийларга қарши курашда ёрдам бериб келяпти.
Яман - дунёнинг энг қашшоқ давлатларидан бири бўлиб, ўн йилдан ортиқ давом этган фуқаролар уруши натижасида йирик гуманитар инқироздан азият чекмоқда. БМТ маълумотларига кўра, 30 миллион аҳолининг 22 миллиондан ортиғи инсонпарварлик ёрдами ва ҳимоясига муҳтож. Тоза сув етишмаслиги, очлик ва дори-дармон танқислиги касалликлар, жумладан, вабо тарқалишига сабаб бўлмоқда.
Эслатиб ўтамиз, август ойи охирида Исроил ҳарбий самолётлари Яман пойтахти Санадаги ҳукумат ва ҳарбий объектларга бир қатор ҳаво ҳужумларини амалга оширган эди.
Кейинроқ Яман ҳутийлари бош вазирнинг ўлимини тасдиқлади.
Исроилнинг Яманга берган зарбаси оқибатида ҳалок бўлганлар сони 46 кишига етгани маълум бўлди.