Исроил Яман пойтахтига навбатдаги ҳаво ҳужумини уюштирди
ASTANA. Kazinform – Исроил ҳарбий самолётлари якшанба куни Яман пойтахти Санадаги ҳукумат ва ҳарбий объектларга бир қатор ҳаво ҳужумларини амалга оширди, дея хабар беради Синьхуа агентлиги.
“Ал-Масираҳ” телеканалига кўра, маҳаллий аҳолининг хабар беришича, ҳаво ҳужумлари шаҳарнинг президент саройи, пойтахт котибияти, давлат нефть компанияси биноси, ёқилғи омборлари ва электр станциялари жойлашган марказий, жанубий ва жануби-ғарбий қисмларига берилган.
Шунингдек, бир қанча объектларда ўнлаб портлашлар ва ёнғинлар содир бўлган, воқеа жойига тез ёрдам машиналари жалб қилинган. Тиббиёт ходимлари қурбонлар борлигини маълум қилишди, аммо расмий маълумотлар ҳали эълон қилинмади.
Исроил Мудофаа вазири Исраэль Кац ҳужумни тасдиқлади, бироқ тафсилотларни маълум қилмади. Исроил ҳарбий радиоси ҳаво ҳужумлари якунлангани, нишонлар электр станциялари, президент саройи ва ёқилғи омбори бўлганини хабар қилди.