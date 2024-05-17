21:10, 17 Май 2024 | GMT +6
Сакен Бибосинов “Елорда кубоги” турнирининг финалига чиқди
ASTANА. Кazinform - Астана шаҳрида бокс бўйича ўтказилаётган “Елорда кубоги” турнирининг илк финалчилари аниқланди.
Миллий олимпия қўмитаси маълумотларига кўра, 48 кг вазн тоифасида Асхат Жусипов ва 51 кг вазнда Сакен Бибосинов олтин медаль учун курашиш имкониятига эга бўлган.
Асхатнинг рақиби япониялик боксчи Казума Аратекедир.
Ярим финалда яна бир япониялик спортчи Макино Соушини мағлубиятга учратган Сакен Бибосинов финалда Дамир Абдиқодировга қарши рингга кўтарилади.