Россияликлар АҚШ визаси учун Астана ва Варшавада ариза беришлари мумкин
ASTANA. Kazinform — АҚШ ноиммиграцион визага ариза берувчилар учун тартибни янгилади. Бу ҳақда АҚШ давлат департаменти маълум қилди.
— АҚШ ноиммиграцион визасини (NIV) олиш истагида бўлганлар суҳбатга ўз мамлакати ёки ўзи яшаётган мамлакатдаги АҚШ элчихонаси ёки консуллигида ариза беришлари мумкин, — дейилади хабарда.
Илгари бундай турдаги визага ва суҳбатдан ўтишга исталган мамлакатда туриб ариза бериш мумкин эди.
АҚШ Россияда мунтазам иммиграцион виза амалиётини ўтказмаётгани сабабли россияликлар Астана ва Варшавада ариза беришлари мумкин.
Яна 16 мамлакат, жумладан, Беларусь ва Украина фуқаролари ҳам визага ариза бериш учун бошқа мамлакатдаги АҚШ элчихонаси ёки консуллигига мурожаат қилишларига тўғри келади.
