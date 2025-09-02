Хитой россияликлар учун бир ойга визасиз режим жорий этади
ASTANA. Kazinform - Пекин 15 сентябрдан бошлаб оддий чет эл паспортига эга Россия фуқаролари учун визасиз режим жорий этади, у 30 кунгача амал қилади, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Бу ҳақда Хитой ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Го Цзякун маълум қилди.
Қайд этилишича, Хитой расмийлари ўзаро саёҳатларни янада осонлаштириш мақсадида фуқаролари Хитойга визасиз кириш ҳуқуқига эга бўлган давлатлар сонини кенгайтиради. Россияликлар учун худди шундай визасиз сиёсат 2025 йил 15 сентябрдан 2026 йил 14 сентябргача жорий этилади. Ҳозирча чора-тадбирлар бир йил давомида тест режимида жорий этилмоқда.
Март ойида Москва ва Пекин бу чораларни муҳокама қилаётгани хабар қилинган эди. Август ойида Россия Ташқи ишлар вазирлиги томонлар икки кишидан иборат туристик гуруҳлар учун визасиз режим устида иш олиб бораётганини маълум қилган эди.
Хитойга ташриф буюриш учун россияликларга виза керак. Лекин истиснолар ҳам бор. Россия фуқаролари учун Гонконгга 14 кунгача, Макао ва Хайнан оролларига 30 кунгача визасиз киришга рухсат берилади. Хитойнинг бошқа ҳудудларига саёҳат қилиш учун виза талаб қилинади.
2023 йил 10 ноябрдан бошлаб, Қозоғистон ва Хитой ўртасида виза талабларидан ўзаро озод қилиш тўғрисидаги битимга мувофиқ, визасиз режим амал қилмоқда.