Россиялик теннисчи Мария Тимофеева Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилади
TASHKENT. Kazinform — 21 ёшли россиялик теннисчи Мария Тимофеева спорт фуқаролигини ўзгартирди ва энди Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилади.
«Ҳа, Мария Тимофеева расман фуқаролигини ўзгартирди ва энди Ўзбекистон номидан ҳаракат қилмоқда. Шунингдек, унинг бутун оиласи - онаси ва отаси ярим йилдан кўпроқ вақтдан бери Тошкентда яшамоқда. Унинг ўзи федерацияга чиқиб, хорижга чиқиш паспорти ва ID-картани [ички паспортни] олди», — деди Ўзбекистон теннис федерацияси раиси ўринбосари Ирода Тўлаганова.
Мария WTA жаҳон рейтингида 146-ўринни эгаллаб турибди, унинг энг яхши кўрсаткичи 93-ўрин. Фуқароликни ўзгартириш эълон қилинишидан бир кун олдин, 19 октябрь куни у Португалияда бўлиб ўтган ITF W75 турнирида ғолиб чиқди.
Тимофеева автоматик равишда аёллар ўртасида Ўзбекистоннинг биринчи ракеткасига айланди. Бунгача WTA рейтингида 1012-ўринни эгаллаб турган 36 ёшли Влада Екшибарова энг кучли ҳисобланган.
Мария Тимофеева асли москвалик. Словениянинг Копер шаҳрида мураббий Анеж Морел қўл остида машғулот ўтказади. 2023 йилда у Будапешт турнири финалида украиналик Катерина Байндлни мағлуб этиб, ўзининг биринчи WTA Tour чемпионлигини қўлга киритди. Кейин жароҳати туфайли уч ойлик танаффусга чиқди. 2024 йилда у Австралия Очиқ чемпионатида дебют қилди (саралашдан ўтди) ва тўртинчи босқичга чиқди. Фаолияти давомида ишлаб топилган мукофот пули деярли 800 минг долларни ташкил этади.
