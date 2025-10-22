OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:10, 22 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ёшлар ўртасидаги III Осиё ўйинларида 14 нафар ўзбекистонлик боксчи иштирок этади

    TASHKENT. Kazinform — Баҳрайнда ёшлар ўртасидаги III Осиё ўйинлари давом этмоқда, деб хабар беради ЎзА.

    Ўзбекистон терма жамоаси
    Фото: ЎзА

    Унда Ўзбекистон делегацияси таркибидан жой олган спортчилар турли йўналишларда баҳсларни давом эттирмоқда. Ушбу мусобақанинг бокс бўйича беллашувлари 23-30 октябрь кунлари бўлиб ўтади.

    Мазкур йўналишда Ўзбекистон термаси ҳам иштирок этади.

    Мусобақада қуйидаги 14 нафар ўзбекистонлик чарм қўлқоп устаси медаллар учун рингга кўтарилади:

    Йигитлар:

    -46 кг. Абдуғани Ёрқинжонов

    -50 кг. Ҳабибулла Сайназаров

    -54 кг. Беҳрузжон Роҳаталиев

    -60 кг. Иброҳим Шокиржонов

    -66 кг. Саидхўжа Саъдиллахўжаев

    -75 кг. Диёрбек Муродиллоев

    +80 кг. Асадбек Султанбоев.

    Қизлар:

    -46 кг. Рухшонабону Аҳадова

    -50 кг. Назокат Мардонова

    -54 кг. Қумринисо Муҳаммадова

    -60 кг. Рушанабону Исоева

    -66 кг. Улбосин Жалгасбаева

    -75 кг. Самира Турғунова

    +80 кг. Мавжуда Абдусаидова.

    Ушбу мусобақада ўзбекистонлик Бекжон Юсупов ҳакам сифатида фаолият олиб боради.

    Эслатиб ўтамиз, ўзбекистонлик профессионал боксчиларнинг WBО рейтингидаги ўринлари ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Осиё ўйинлари Бокс Спорт Ёшлар Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!