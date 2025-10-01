OZ
    14:10, 01 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонлик боксчиларнинг WBО рейтингидаги ўринлари қандай

    TASHKENT. Kazinform — WBО ўзининг янгиланган рейтингини эълон қилди, деб хабар беради Olamsport.com.

    WBO
    Фото: Olamsport.com

    Рейтингдан беш нафар ўзбекистонлик боксчи жой олган.

    • Муҳаммад Шехов (иккинчи енгил вазн тоифаси - 55,2 кг) 2-ўрин;
    • Шахрам Ғиёсов (ўрта вазн тоифаси – 66,7 кг) 10-ўрин;
    • Исроил Мадримов (супер ўрта вазн тоифаси - 69,9 кг) 8-ўрин;
    • Бектемир Мелиқўзиев (супер ўрта вазн тоифаси - 76,2 кг) 13-ўрин;
    • Баҳодир Жалолов (супер оғир вазн тоифаси - 91,17 кг) 10-ўрин.

    Эслатиб ўтамиз, ўзбекистонлик боксчи Баҳодир Жалолов Виталий Кудуховга қарши жанг қилади.

    Шунингдек, ўзбекистонлик боксчи Руслан Абдуллаев АҚШда ғалабага эришгани ҳақида ёзган эдик.

