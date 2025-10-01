14:10, 01 Октябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонлик боксчиларнинг WBО рейтингидаги ўринлари қандай
TASHKENT. Kazinform — WBО ўзининг янгиланган рейтингини эълон қилди, деб хабар беради Olamsport.com.
Рейтингдан беш нафар ўзбекистонлик боксчи жой олган.
- Муҳаммад Шехов (иккинчи енгил вазн тоифаси - 55,2 кг) 2-ўрин;
- Шахрам Ғиёсов (ўрта вазн тоифаси – 66,7 кг) 10-ўрин;
- Исроил Мадримов (супер ўрта вазн тоифаси - 69,9 кг) 8-ўрин;
- Бектемир Мелиқўзиев (супер ўрта вазн тоифаси - 76,2 кг) 13-ўрин;
- Баҳодир Жалолов (супер оғир вазн тоифаси - 91,17 кг) 10-ўрин.
Эслатиб ўтамиз, ўзбекистонлик боксчи Баҳодир Жалолов Виталий Кудуховга қарши жанг қилади.
Шунингдек, ўзбекистонлик боксчи Руслан Абдуллаев АҚШда ғалабага эришгани ҳақида ёзган эдик.