Ўзбекистонлик боксчи Руслан Абдуллаев АҚШда ғалабага эришди
ASTANA. Kazinform — АҚШнинг Калифорния штатида жойлашган “Fantasy Springs Resort Casino” мажмуасида ўтказилган профессионал бокс оқшомида ўзбекистонлик Руслан Абдуллаев жанг ўтказди, деб хабар беради ЎзА.
Маълум қилинишича, Руслан Абдуллаев ўзининг профессионал боксдаги учинчи жангида америкалик Кевин Жонсонга қарши саккиз раундлик жангда рингга кўтарилди. Тўлиқ давом этган жангда Абдуллаев тажрибали рақибини ҳакамларнинг якдил қарори билан очколар ҳисобига кўра, мағлубиятга учратди.
— Америкалик 32 ёшли Жонсон бугунгача 20 та жанг ўтказган бўлиб, фаолиятидаги саккизинчи мағлубиятини қабул қилиб олди. Ҳисобидаги ғалабалари сони 12 талигича қолди. У фаолиятидаги илк мағлубиятини 2018 йил июль ойида ўзбекистонлик, Олимпия ўйинлари ғолиби Фазлиддин Ғоибназаровдан қабул қилиб олганди, - дейилади хабарда.
Ҳаваскор боксда жаҳон чемпиони ҳисобланган Руслан Абдуллаев эса бугун профессионал боксда учинчи жангини ўтказди.
Эслатиб ўтамиз, ўзбекистонлик Ҳасанбой Дўсматовнинг навбатдаги жанг муддати ва манзили аниқ бўлди.