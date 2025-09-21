12:21, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонлик Ҳасанбой Дўсматовнинг навбатдаги жанг муддати ва манзили аниқ бўлди
ASTANA. Kazinform — Ўзбекистонлик боксчи Ҳасанбой Дўсматов (7-0, 5 КО) октябрь ойида профессионал рингда навбатдаги жангини ўтказади, деб хабар беради Sports.kz.
Унга кўра, Дўсматов 25-26 октябрь кунлари Қирғизистон пойтахти Бишкек шаҳрида ўтказиладиган проф бокс кечасида рингга кўтарилади. Дўсматовнинг рақиби ҳозирча номаълум, бироқ унинг жанги аллақачон Saikou Lush Boxing Promotions томонидан расман эълон қилинган.
Ҳасанбой Дўсматовнинг сўнгги профессионал жанги июль ойида бўлиб ўтган бўлиб, у саккиз раундлик якдил қарор билан филиппинлик боксчи Марк Антонио (11-3, 11 КО) устидан ғалаба қозонган эди. Дўсматов ушбу жангни ҳам Бишкекда ўтказди.