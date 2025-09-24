OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:11, 24 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонлик боксчи Баҳодир Жалолов Виталий Кудуховга қарши жанг қилади

    ASTANA. Kazinform — Ўзбекистонлик оғир вазн тоифасидаги боксчи Баҳодир Жалолов (15-0, 14 КО) навбатдаги жангини 6 октябрь куни Россиянинг Санкт-Петербург шаҳрида бўлиб ўтадиган «IBA.Pro 10» турнирида ўтказади, деб хабар беради Sports.kz.

    Жалолов
    Фото: Sports.kz

    Мағлубиятга учрамаган боксчи россиялик Виталий Кудуховга (7-3, 3 КО) рақиблик қилади.

    Кудухов 2025 йил август ойида ҳамюрти Вартан Арутюнянга ютқазиб, рингга қайтмоқда.

    Жалолов сўнгги бор 2025 йилнинг апрель ойида Астана шаҳрида бўлиб ўтган мусобақада украиналик Игор Шевадзуцкийни якдил қарор эвазига мағлуб этган эди.

    Ўзбекистонлик боксчи айни дамда Бутунжаҳон бокс кенгаши (WБC) рейтингида 9-ўринни эгаллаб турибди.

    Эслатиб ўтамиз, Баҳодир Жалоловнинг Канададаги жанги бекор қилинган эди.

    Теглар:
    Профессионал бокс Бокс Спорт Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!