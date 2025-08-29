Россияда чикунгунья иситмасининг биринчи импорт қилинган ҳолати қайд этилди
ASTANА. Кazinform — 2025 йилда Россия Федерациясида чикунгунья иситмаси билан касалланишнинг биринчи импорт қилинган ҳолати аниқланди. Бемор касалхонага ётқизилган, аҳволи ўртача оғир, деб хабар беради ТАСС.
Бу ҳақда Россия истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва инсон фаровонлиги хизмати - Роспотребнадзор матбуот хизмати хабар берди.
— Бу йил Россия Федерациясида чикунгунья иситмаси бўйича биринчи импорт қилинган ҳолат аниқланди. Роспотребнадзор аввалроқ касалликнинг бошқа давлатлардан олиб келиниши хавфи мавжудлигини билдирган эди, шунинг учун идора мутахассислари бундай вазиятга тайёр эди. Ҳозирда беморнинг аҳволи ўртача оғирликда касалхонада, — дейилади хабарда.
Матбуот хизмати хабарига кўра, бемор Шри-Ланкадан Москвага учиб келган. Эртаси куни у тиббий ёрдам сўраб, денге безгак иситмаси шубҳаси билан юқумли касалликлар бўлимига ётқизилган. Бироқ, тест натижалари чикунгунья вируси учун ижобий натижани кўрсатди. Материал ташхисни аниқлаштириш учун Роспотребнадзорнинг «Вектор» марказига юборилди.
Роспотребнадзор маълумотларига кўра, Россияда чикунгунья иситмаси тарқалиш хавфи йўқ, чунки бу инфекция фақат чивин чақиши орқали юқади - трансмиссив. Бундан ташқари, мамлакат ҳудудида касалликни юқтирувчи чивин турларининг сони эпидемиологик хавф туғдирмайди.
Идора зудлик билан барча зарур эпидемияга қарши чораларни ташкил этганини ва амалга оширганини айтди.
Матбуот хизмати таъкидлаганидек, Россия Федерациясининг давлат чегарасидаги ўтказиш пунктларида “Периметр” тизими ишламоқда. Ушбу тизим эпидемиологик вазият ноқулай мамлакатлардан келганида юқумли касаллик белгилари бўлган шахсларни аниқлаш имконини беради.
Чикунгунья иситмаси белгиларига қуйидагилар киради: иситма, бўғинларда кучли оғриқ, мушакларнинг оғриғи, кўнгил айниши, заифлик, тошма ва бўғимларнинг шишиши.
Касаллик икки турдаги чивинлар томонидан юқади: Aedes aegypti және Aedes albopictus. Бу чивинлар, шунингдек, денге иситмасини ҳам юқтириши мумкин. Чикунгунья вирусига қарши эмлаш ёки махсус дори йўқ.
Эслатиб ўтамиз, Чикунгунья эпидемияси: Хитойда янги ҳолатлар камаймоқда.