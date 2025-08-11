Чикунгунья эпидемияси: Хитойда янги ҳолатлар камаймоқда
ASTANА. Кazinform — Жанубий Хитойнинг Гуандун провинцияси Фошань шаҳрида бир қатор профилактика чоралари туфайли чикунгунья иситмаси билан касалланишнинг янги ҳолатлари камайди, деб хабар беради Xinhua.
Шаҳар мэрининг ўринбосари Вэнь Си матбуот анжуманида сўнгги беш кун ичида кунига 200 тадан кам янги ҳолат қайд этилганини, бу эпидемиянинг дастлабки босқичларида самарали тарзда бартараф этила бошлаганини кўрсатди.
Унинг сўзларига кўра, жиддий ҳолатлар ёки ўлим ҳолатлари қайд этилмаган, беморларнинг 90 фоиздан ортиғи тузалиб кетган.
Сўнгги пайтларда асосий эътибор беморларни даволаш, чивинларга қарши курашиш ва атроф-муҳитни тозалашга қаратилган. Қабул қилинган аниқ чора-тадбирлар орасида чивин кўпайиш жойларини йўқ қилиш, турғун сувни йўқ қилиш ва катта чивинларни заҳарлаш киради. Касаллик кўп бўлган қишлоқ ва туманларда дезинфекция ишлари олиб борилди.
Бироқ расмийлар хавф сақланиб қолаётганидан огоҳлантирмоқда. Йиллик сув тошқини мавсумида кучли ёмғир ва тайфунлар чивинларнинг фаоллигини ошириши ва вирус тарқалиши хавфини ошириши мумкин.
— Биз соғлиқни сақлаш кампанияларини давом эттирамиз, чивин кўпаядиган жойларни йўқ қиламиз ва эришилган натижаларни мустаҳкамлаш учун назорат чораларини кучайтирамиз, — деди Вэнь.
Чикунгунья иситмаси - иситма, тошма ва бўғимларда оғриқлар билан тавсифланган ўткир вирусли юқумли касаллик. Вирус одамга касалланган чивин чақиши орқали юқади.
