Хитой бюрократияга қарши курашиш учун янги қоидаларни жорий қилмоқда
ASTANA. Kazinform — Хитой ҳукуматнинг қуйи бўғинларида бюрократик юкни камайтиришга қаратилган янги қоидаларни эълон қилди, дея хабар беради Kazinform мухбири Xinhuaга таяниб.
Хитой Коммунистик партияси Марказий Қўмитаси ва ХХР Давлат кенгаши томонидан тайёрланган ҳужжат йиғилишлар сонини, ҳужжатлар ҳажмини, маҳаллий текширувларни қисқартиришни назарда тутади. Мутасаддиларга ихчам, мазмунли материаллар ишлаб чиқиш, расмиятчиликка йўл қўймаслик топширилади.
Янги тартибга кўра, ҳар йили бериладиган ҳужжатлар сони қисқартирилиши керак. Ўтган йили лимитдан ошиб кетган идоралар ёзма тушунтиришлар беришлари шарт. Аксарият ҳужжатлар ҳажми 4-5 минг иероглиф билан чекланади.
Йилига бир мартадан кўп бўлмаган кенг кўламли йиғилишлар ўтказилиши керак ва имкон қадар идоравий учрашувлар бирлаштирилиши керак. Раҳбарларнинг ҳисоботлари бир соатдан ошмаслиги лозим. Аудио ёки видео алоқа орқали масофавий йиғилишларга устунлик берилади.
Регламентда давлат хизматлари учун мобил иловаларни ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланиш тартиби ҳам аниқ белгилаб қўйилган. Ҳар бир идора фақат битта аризага эга бўлиши мумкин, у албатта тасдиқлаш жараёнидан ўтиши керак. Бундай иловаларни мажбуран ўрнатиш ёки тизимга кириш частотасига қараб ходимларнинг иш фаолиятини баҳолаш тақиқланади.
Ҳужжатда жойлардаги ишлар самарадорлигини фақат фуқаролардан келиб тушган мурожаатлар сонига қараб баҳоламаслик кераклиги ҳам аниқ қайд этилган.
Эслатиб ўтамиз, Хитой келгуси 5 йил учун атроф-муҳитни яхшилаш бўйича ҳаракат режасини тақдим этган эди.