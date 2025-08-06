Хитой келгуси 5 йил учун атроф-муҳитни яхшилаш бўйича ҳаракат режасини тақдим этди
Касалликларни назорат қилиш ва олдини олиш миллий бошқармаси ва бир қанча бошқа идоралар томонидан биргаликда чиқарилган ҳужжатда янада яшил, хавфсизроқ ва яшаш учун қулай муҳит яратиш бўйича 16 та аниқ чора-тадбирлар белгиланган.
Сўнгги йилларда Хитой чиқиндиларни саралаш ва қайта ишлашни босқичма-босқич оптималлаштириш, ҳаво ифлосланишини назорат қилиш чораларини доимий равишда кучайтириш ва атроф-муҳит саломатлиги билан боғлиқ фавқулодда вазиятларга жавоб бериш қобилиятини доимий равишда ошириш орқали атроф-муҳит саломатлигини яхшилашда ажойиб ютуқларга эришди. Бироқ, глобал иқлим ўзгаришининг кучайиши янги муаммоларни келтириб чиқармоқда.
Ҳужжатда таклиф этилаётган чора-тадбирлар аҳоли ўртасида мувозанатли овқатланиш ва ўртача жисмоний машқларни тарғиб қилиш, турар жойларда чиқиндиларни бошқариш ва саралашни такомиллаштириш, аҳоли турар жойларини кўкаламзорлаштириш, ободонлаштирилган пиёдалар йўлакларини барпо этишдан иборат. Бундан ташқари, режа идоралар ўртасида сиёсатни янада яқинроқ интеграциялашни, шунингдек, атроф-муҳит мониторинги тизимини, хавфларни баҳолашни ва аҳоли саломатлиги учун эрта огоҳлантириш ва ахборот механизмини такомиллаштиришни талаб қилади.
Режа 2030 йилгача иккита асосий натижага эришишни мақсад қилган: ичимлик суви сифатини доимий равишда яхшилаш ва аҳолининг атроф-муҳит ва саломатлик ҳақида хабардорлигини 25 фоиз ва ундан ортиқ даражага ошириш.
