Россияда аборт қилишга мажбурлаш учун илк бор жазо қўлланилди
ASTANА. Кazinform – Россияда бир эркак ҳомиладор аёлни аборт қилишга мажбурлагани учун маъмурий жавобгарликка тортилди. Бу мамлакатда мажбурий аборт қилиш факти учун қўлланилган илк жаримадир, деб хабар беради ТАСС.
Россия Федерациясининг замонавий тарихида биринчи марта Саранск шаҳридаги 4-сонли суд округининг судьяси аборт қилишга мажбурлаш иши бўйича маъмурий жавобгарликка тортиш тўғрисида қарор чиқарди. Бу ҳақда «Женщины за жизнь» хайрия жамғармасининг Telegram-каналида хабар берилди.
Жамғарма маълумотларига кўра, уларнинг қарамоғидаги аёл эгизакларга ҳомиладор эканлигини билгач, бу ҳақда болаларнинг отасига хабар берган. Бироқ, эркак ҳомиладорликни тўхтатишни таклиф қилган ва аборт учун ўзи тўлашга тайёр эканлигини айтган. Аёл бу таклифни рад этган ва эркак билан муносабатларни узган. Кейинчалик у ҳуқуқий ва психологик ёрдам учун тегишли хизматларга мурожаат қилган.
Аёл 2025 йил июль ойида эгизак фарзандларни дунёга келтирди.
Суд жараёнида болаларнинг отаси дастлаб ўз айбини тан олди, аммо суд жараёнида абортга ундаганини рад этди. Шунга қарамай, суд барча материалларни ҳисобга олган ҳолда унга 5 минг рубль (тахминан 32 минг тенгедан кўпроқ) миқдорида маъмурий жарима солди.
