Россияда Labubu ўйинчоқларидан заҳарли модда топилди
МОSKVA.Кazinform – “Роскачество” сифат ва хавфсизлик талабларига мувофиқ текширув ўтказгандан сўнг, Labubu ўйинчоғида хавфли моддаларнинг рухсат этилган миқдоридан ошиб кетганини аниқлади. Ташкилот баёнотида айтилишича, 13 та намунадан бирида меъёрдан юқори заҳарли модда бор эди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Маҳсулот 53 та сифат ва хавфсизлик кўрсаткичлари бўйича текширилди: заҳарлилик индекси ўлчанди, ёрлиқ, мато ва тикув сифати текширилди ва токсикологик кўрсаткичларни ўз ичига олган гигиеник хавфсизлик бўйича учта гуруҳ синовлари ўтказилди.
Текширув давомида мутахассислар соғлиқ учун хавфли бўлган заҳарли модда диоктилфталатни рухсат этилган меъёрдан ошиб кетган миқдорда топдилар (меъёр 2 мг/литр, аниқланган қиймат 2,9 мг/литр).
Диоктилфталат қанчалик зарарли?
Ушбу модданинг асосий хавфи унинг репродуктив тизим ва ривожланишга токсик таъсиридир. Бу гормонал тизимни бузади: аёл жинсий гормонлари (эстрогенлар) таъсирини тақлид қилади ёки блоклайди. Бу, айниқса, болалар ва ҳомиладор аёллар учун хавфлидир. Ўғил болалар учун бу модда билан тез-тез алоқа қилиш репродуктив органларнинг ривожланишига салбий таъсир кўрсатиши ва келажакда сперма сифатини пасайтириш хавфини туғдириши мумкин.
Бундан ташқари, диоктилфталат хулқ-атвор ва неврологик муаммоларга (масалан, СДВГ ривожланишига) олиб келиши мумкин.
Узоқ вақт давомида у жигар ва буйракларга токсик таъсир кўрсатади. Шунингдек, у аллергия ва терининг қичиш хусусиятини келтириб чиқариши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, АҚШ Лабубу ўйинчоқлари хавфи ҳақида огоҳлантираётгани ҳақида хабар берган эдик.