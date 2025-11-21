Россия-Украина масаласида Қозоғистоннинг таъсири қандай - сиёсатшунос фикри
ASTANА. Кazinform - Қозоғистон Россия-Украина масаласини ҳал қилишга таъсир қила оладими? Бу саволга сиёсатшунос ва халқаро муносабатлар бўйича эксперт Риззат Тасим Каzinform агентлигининг YouTube каналида эфирга узатиладиган «BIZDIÑ ORTA» подкастида жавоб берди.
— Шошилмаслик керак, Президент Қозоғистон зарур бўлганда воситачи ёки учинчи томон сифатида ҳаракат қилишга тайёрлигини бир неча бор таъкидлаган. Халқаро муносабатларда ҳеч қандай давлат кескин вазиятда воситачи ёки учинчи томон ҳаками бўла олмайди ва биз буни ҳам тан олишимиз керак, яъни биринчи шарт — иккала томонни ҳам қониқтириш, иккинчи шарт — иккала томон учун ҳам мувозанатли сиёсат юритиш. Учинчи шарт — ҳеч қандай манфаатдор томонлар бўлмаслиги, ягона манфаат — тинчлик ўрнатиш, — деб хулоса қилди Риззат Тасим подкаст давомида.
Эксперт томонидан тақдим этилган далилларга асосланиб, дунёда юқорида айтиб ўтилган сиёсатни олиб бораётган мамлакатлар кам.
— Аввалроқ Украина бир нечта давлатларни, масалан, Саудия Арабистонини айтган эди, Россия томони эса Венгрияни тилга олди. Беларусь ҳам шунга ўхшаш чораларни кўришга ҳаракат қилди, Лукашенко АҚШ ва Россия ўртасида воситачи сифатида ҳаракат қила бошлади, аммо АҚШга Беларусга қарши санкцияларни бекор қилишни ва кейин уни тўлиқ қўллаб-қувватлашини айтиб, Украинада тинчликка унчалик қизиқмаслигини кўрсатди ва ўйиндан чиқиб кетди. Қозоғистон томонига келсак, у АҚШ, Россия ва Украина билан ҳам шунга ўхшаш рол ўйнаши мумкинлигига умид кучайган кўринади, — дейди у.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ сиёсатшунос Қозоғистон 30 йил ичида ўрта держава даражасига кўтарилганини айтган эди.