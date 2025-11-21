Қозоғистон 30 йил ичида ўрта держава даражасига кўтарилди — сиёсатшунос
ASTANА. Кazinform - Кўп векторли сиёсатни амалга ошириш натижасида Қозоғистон жамият хавфсизлигини таъминлайди ва халқ ишончига эга. Бу фикрни сиёсатшунос ва халқаро муносабатлар бўйича мутахассис Риззат Тасим Кazinform агентлигининг «Bizdin orta» подкастида билдирди.
— Халқаро муносабатлардаги воқеалар билан таққослаганда, Қозоғистоннинг ташқи сиёсати дарҳол ажралиб туради. Биринчидан, халқаро муносабатларда суверенитет эрозияси тушунчаси пайдо бўлди, яъни нодавлат субъектлар пайдо бўлди. Умуман олганда, одамлар ва давлат ўртасидаги муносабатлар, жамиятда содир бўлаётган жараёнлар катта таъсир кўрсатмоқда, натижада турли сиёсий ғоялар ва қадриятлар бўйича бўлинишлар тез-тез учраб бормоқда. Бундай шароитда жамият учун қулай сиёсат юритиш жуда қийин, — деди Риззат Тасим интервью давомида.
Сиёсатшуноснинг сўзларига кўра, Қозоғистон миллий манфаатларни ҳимоя қилмоқда ва кўп векторли сиёсатни етарлича амалга оширмоқда.
— Сўнгги 30 йил ичида халқаро муносабатлар субъекти сифатида эндигина пайдо бўла бошлаган давлат ўрта держава даражасига кўтарилди. Бу Қозоғистоннинг ўз тан олиниши эмас, балки халқаро ҳамжамият томонидан Қозоғистон даражасининг тан олиниши. Иккинчидан, агар биз бунга ички аудитория нуқтаи назаридан қарасак, мен Қозоғистон олиб бораётган кўп векторли сиёсат, агар биз уни прагматик кўп векторли сиёсат деб атасак, жамиятда ички ишончга эга бўлган деб айтардим. Ахир, ҳар қандай ташқи сиёсатнинг мақсади миллий хавфсизликни таъминлашдир, — дейди у.
Мутахассис шунингдек, кўп векторли сиёсат жамиятда хавфсизликни таъминлайди, бунинг натижасида халқ ишончи пайдо бўлади, дейди.
— Энди, агар бирон бир сиёсий ҳокимият Қозоғистондаги ташқи сиёсатни бир томонлама равишда бир давлат манфаатларига йўналтирса ёки ҳатто шундай деб ўйласа ҳам, энг қизиғи шундаки, жамиятнинг ўзи бунга қарши чиқади. Бу кўп векторли сиёсат тарафдорлари учун ажойиб намунадир, бошқа томондан, халқаро ҳамжамиятда Қозоғистонга ва Қозоғистон сиёсатига ишонч ҳам ортди, яъни бу вақт ичида халқаро ҳамжамият Қозоғистон узоқ муддатли стратегияларни кичик, қисқа муддатли ютуқлар учун қурбон қилмаслигига ишонч ҳосил қилди. Аксинча, Қозоғистон жиддий, мувозанатли сиёсат юрита олиши, у билан узоқ муддатли муносабатларни ўрнатиши ва ҳатто иттифоқчилик масалаларида ҳам унга таяниши мумкинлиги туфайли глобал масалаларда иштирок этмоқда, — дея қўшимча қилди Р. Тасим.
