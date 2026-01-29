Роман Скляр «Шеврон» корпорациясининг Евроосиё бўлими бошқарувчи директори билан учрашди
АSTANА. Kazinform – Қозоғистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари Роман Скляр «Шеврон» корпорациясининг Евроосиё бўлими бошқарувчи директори Дерек Магнесс билан учрашув ўтказди. Учрашувда Қозоғистон Республикаси Энергетика вазири Ерлан Ақкенженов ва «ҚазМунайГаз» Миллий компанияси бошқарув раиси Асхат Хасенов иштирок этди.
Ҳукумат матбуот хизмати хабар беришича, учрашув давомида томонлар нефть-газ соҳасидаги икки томонлама ҳамкорликнинг ҳозирги ҳолати ва истиқболларини муҳокама қилдилар.
Музокаралар чоғида Қозоғистон-Америка энергетика ҳамкорлигининг флагмани ҳисобланган Тенгиз лойиҳасига алоҳида эътибор қаратилди.
Ўз навбатида, Дерек Магнесс Қозоғистондаги инвестиция муҳити туфайли Тенгиз лойиҳаси бўйича муҳим ишлаб чиқариш кўрсаткичларига эришилганини таъкидлади. «Шеврон» вакили тартибга солувчи муҳитнинг прогнозлилигини ва давлат органлари билан конструктив ҳамкорликни алоҳида қайд этиб, бу узоқ муддатли инвестициялар учун қулай шароит яратишини билдирди.
Шунингдек, Роман Скляр Тенгиз конларида содир бўлган ва ишлаб чиқаришнинг вақтинчалик тўхтаб қолишига олиб келган воқеалар билан боғлиқ ташвишини билдирди.
«Шеврон» компанияси раҳбарияти воқеаларнинг оқибатларини бартараф этиш ва нефть ишлаб чиқаришни босқичма-босқич ошириш бўйича кўрилган чоралар ҳақида ахборот берди. Шунингдек, компания раҳбарияти келгусида бундай ҳолатларга йўл қўймаслик ва объектларнинг ишончли ҳамда хавфсиз ишлашини таъминлаш бўйича аниқ ҳаракатлар амалга оширилишига ишонч билдирди.
Бундан ташқари, геологик қидирув ишларини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди. «Шеврон» компанияси бир қатор геологик қидирув лойиҳаларига қизиқиш билдирганини маълум қилди.
Учрашув якунида томонлар узоқ муддатли ва ўзаро манфаатли ҳамкорликни янада ривожлантиришга содиқликларини, шунингдек, ўзаро ҳамкорликнинг барча йўналишлари бўйича конструктив мулоқотга тайёр эканликларини билдирдилар.
