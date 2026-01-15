СИ энергетика пойгасининг олдинги сафига чиқди
ASTANА. Кazinform – Яқинлашиб келаётган глобал энергетика пойгаси нафақат нефть ва газ, балки сунъий интеллектни (СИ) ким биринчи бўлиб ривожлантириши билан ҳам белгиланади. АҚШ бу пойгада ғалаба қозониши керак. Бу фикрни American Petroleum Institute президенти Майк Соммерс билдирди, деб хабар беради FOX Business.
Майк Соммерснинг сўзларига кўра, сунъий интеллектнинг жадал ривожланиши электр энергиясига бўлган талабни кескин оширмоқда. Шу сабабли, энергия инфратузилмаси АҚШ иқтисодиёти ва миллий хавфсизлиги учун ҳал қилувчи омилга айланиб бормоқда.
Унинг таъкидлашича, Дональд Трамп маъмурияти 2025 йилга келиб энергия мақсадларининг қарийб 90 фоизига эришган. Бироқ, кейинги стратегик босқич сунъий интеллект билан бевосита боғлиқ. Қўшма Штатлар нафақат энг тезкор ва энг самарали СИни яратиш пойгасида, балки энергетика соҳасидаги имкониятларидан янги даражада фойдаланишда ҳам олдинги сафда бўлиши керак.
Соммерснинг сўзларига кўра, кейинги 15 йил ичида умумий энергия талаби тахминан 50 фоизга ошади. Бу шуни англатадики, барча энергия манбалари тобора муҳим аҳамият касб этади. Бироқ, у табиий газга алоҳида эътибор қаратди.
Унинг сўзларига кўра, табиий газ ҳозирги Америка электр энергияси ва энергетика тизимининг асоси бўлиб қолмоқда ва бу ресурсга талаб сунъий интеллект даврида фақат ортади.
— Келажакда бизга барча энергия манбалари керак бўлади. Аммо табиий газ биринчи навбатда керак. Чунки у ишончли, кенгайтириладиган ва замонавий энергия тизимининг асосидир, — деди API раҳбари.
Соммерс АҚШнинг сунъий интеллект даврига тўлиқ кириши учун кенг кўламли энергетика ва технологик инфратузилмани яратиш зарурлигини таъкидлади.
— Биз сунъий интеллект учун курашда ғалаба қозонишимиз керак. Аммо агар биз энергия учун курашда ютқазсак, сунъий интеллект пойгасини бошлай олмаймиз, — деди у.
Мутахассиснинг сўзларига кўра, мавжуд технологияларга қарамай, нефть ва газ захираларининг қарийб 80 фоизи ҳали ҳам ер қаърида ўрганилмаган. Шу муносабат билан энергетика компаниялари геологик қидирув, маълумотларни таҳлил қилиш ва ер қаърини самарали ўрганиш учун сунъий интеллектдан кенг фойдаланиш йўлларини изламоқда.
Унинг фикрича, энергетика соҳасида сунъий интеллект нафақат қидирув ишлари самарадорлигини оширади, балки харажатларни камайтиради ва экологик хавфларни камайтиради.
Майк Соммерс ушбу жараёнларни амалга ошириш учун тизимли ислоҳотлар зарурлигини айтди. Унинг сўзларига кўра, сунъий интеллектни қўллаб-қувватлайдиган инфратузилмани яратиш келажакда АҚШнинг энергия хавфсизлигини таъминлашнинг асосий механизмларидан биридир.
