Пекин мактабларида СИнинг мажбурий дарслари жорий этилди
ASTANA. Kazinform - Пекин мактабларида янги ўқув йили мажбурий сунъий интеллект (СИ) дарсларини кенг кўламда жорий этиш билан бошланди, дея хабар беради Kazinform Beijing Dailyга таяниб.
Таълим бошқармаси маълумотларига кўра, сентябрь ойидан бошлаб пойтахтдаги 1400 дан ортиқ мактабда барча синфларда СИ синфлари йўлга қўйилган. Ҳар бир ўқувчи бу фандан йилига камида саккизта дарс олади.
Ўқув дастури мактаб ўқувчиларининг ёш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда тузилган. Кичик синфларда асосий эътибор ўйинга асосланган таълимга қаратилади, бунда болалар адабиёт, мусиқа ва расм чизиш дарслари орқали СИ билан танишадилар. Учинчи синфдан бошлаб ўқувчилар кундалик ҳаётда технологиядан фойдаланиш мисолларини таҳлил қила бошлайдилар, ўрта мактабда эса алгоритмларни ўзлаштириб, ўз лойиҳаларини ишлаб чиқадилар.
Амалий машғулотлар учун мактаблар замонавий жиҳозлар билан таъминланган. Бир қатор таълим муассасаларида “интеллектуал таълим платформаси” негизида ўқитувчилар ва ўқувчиларга интерактив ёрдам кўрсатадиган интерактив терминаллар ўрнатилади.
Баъзи мактаблар сунъий интеллектни биология, информатика ва санъат дарсларига қўшиб, генератив технологиялардан фойдаланган ҳолда рақамли расм, қисқа метражли фильмлар ва мусиқа учун имкониятлар очмоқда.