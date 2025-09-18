OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:35, 18 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Роман Скляр Астанадаги Миллий спорт университети қурилишини кўздан кечирди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари Роман Скляр Астана шаҳрида қурилаётган Миллий спорт университетини кўздан кечирди. Иншоот қурилишини жорий йил охиригача якунлаш режалаштирилган. Бу ҳақда Ҳукумат маълум қилди.

    Скляр
    Фото: Primeminister.kz

    Иншоот спорт соҳасидаги энг йирик инфратузилма лойиҳаларидан бири саналади ва кўп функцияли мажмуа бўлади. Делегация таркибида Туризм ва спорт вазири Ербол Мирзабосинов, шунингдек, қурилиш компанияси вакиллари бор эди.

    Таълим муассасаси қурилиши Давлат раҳбарининг спорт инфратузилмасини ривожлантиришга оид топшириқлари ижроси доирасида амалга оширилмоқда.

    қурилиш
    Фото: ҚР Туризм ва спорт вазирлиги

    Бугунги кунда қурилиш-монтаж ишлари тўлиқ якунланиб, объектнинг бир қисми фойдаланишга топширилди. Биринчи босқичда коллежнинг ўқув биноси, 500 ўринли ётоқхона, трибуналар остидаги хоналар, ёпиқ енгил атлетика аренаси, сузиш ҳавзаси ва кўп функцияли мажмуа қурилиши кўзда тутилган.

    қурилиш
    Фото: Primeminister.kz

    Иккинчи босқич доирасида илмий-тадқиқот марказига эга университет биноси, 1000 ўринли ётоқхона, тиббиёт-соғломлаштириш пункти, ўқитувчилар учун турар жой биноси, стадион фойдаланишга топширилиши режалаштирилган. Қурилиш ишлари жорий йил охиригача якунланиши кутилмоқда.

    қурилиш
    Фото: Ҳукумат
    қурилиш
    Фото: Ҳукумат

    Текширув якунлари бўйича Бош вазир ўринбосари спорт иншоотига муҳандислик-коммуникация инфратузилмаси ва таъминот линияларини қуриш бўйича тегишли топшириқлар берди.

    Теглар:
    Қурилиш ҚР Туризм ва спорт вазирлиги Ҳукумат Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!