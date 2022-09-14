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    07:16, 14 Сентябр 2022 | GMT +6

    Рим Папаси Францискнинг Қозоғистонга расмий ташрифи видеоси эълон қилинди

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Рим Папаси Францискнинг Қозоғистонга расмий ташрифи акс этган видео эълон қилинди, дея хабар беради Kazinform Ақорда матбуот хизматига таяниб.


    Эслатиб ўтамиз, куни кеча Рим Папасининг самолёти Қозоғистон аэропортига қўнди. Қасим-Жомарт Тоқаев фахрий меҳмонни қабул қилди.

    Кейинроқ Қозоғистон Президенти ва Рим Папаси Франциск Ақордада икки томонлама учрашув ўтказди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев фахрий меҳмонга катта ҳурмат-эҳтиром изҳор этиб, Жаҳон ва анъанавий динлар етакчиларининг VII съезда иштирок этиш таклифини қабул қилгани учун Рим Папасига миннатдорлик билдирди.

    ҚР Президенти ва Рим Папаси Франциск фуқаролик жамияти ва дипломатик корпус вакиллари билан учрашди.
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