Режеп Таййип Эрдоған Қозоғистонга давлат ташрифи билан келади
ASTANА. Кazinform – Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған май ойида Қозоғистонга давлат ташрифи билан келади. Бу ҳақда Ҳукумат уйида Туркия вице-президенти Жавдат Йилмаз билан Савдо-иқтисодий ҳамкорлик комиссиясининг 14-йиғилишини ўтказаётган Бош вазир Олжас Бектенов маълум қилди.
— Турк дунёсининг олтин бешиги — Буюк Дашт умумий тарих ва маънавий қадриятлар кесишган жой. Қозоғистонга ҳар бир ташриф шунчаки расмий учрашув эмас, балки тарихий давомийликнинг ёрқин кўринишидир. Сизни Астанада Савдо-иқтисодий ҳамкорлик комиссиясининг 14-йиғилишида кутиб олишдан мамнунман, — деди Ҳукумат раҳбари.
Бош вазир 2024 йилда Анқарада бўлиб ўтган Ҳукуматлараро комиссия йиғилишининг мамлакатлар ўртасидаги муносабатларни ривожлантиришга қўшган салмоқли ҳиссасига эътибор қаратди.
— Биз иқтисодиётнинг барча соҳаларида катта салоҳиятга эгамиз. Ишончим комилки, бугунги учрашувимиз ушбу имкониятдан фойдаланиш йўлида янги уфқлар очади. Мамлакатларимизнинг биродарлиги кўп йиллардан бери муваффақиятли ривожланиб келмоқда. Биз Туркия билан муносабатларни кенгайтирилган стратегик шериклик руҳида янада ривожлантиришга катта аҳамият берамиз, — деди у.
Олжас Бектенов давлатлар раҳбарлари ўртасидаги яхши анъанага айланган самимий дўстлик икки томонлама муносабатларни чуқурлаштириш учун мустаҳкам пойдевор яратганини таъкидлади.
— Президентларимиз — муҳтарам Қасим-Жомарт Кемелули Тоқаев ва Режеп Таййип Эрдоған ўзаро ташрифлар ва халқаро тадбирлар доирасида мунтазам равишда учрашиб туришади. Шу билан бирга, биз Туркия Президентининг май ойида Қозоғистонга давлат ташрифи билан келишини айниқса интиқлик билан кутмоқдамиз. Ишонаманки, бугунги ҳукуматлараро комиссия йиғилиши Туркия давлати раҳбарининг бўлажак ташрифи мазмунига катта ҳисса қўшади ва янги ташаббусларни аниқлашга ёрдам беради, — деди Бош вазир.
Эслатиб ўтамиз, Эрдоған Тоқаевни апрель ойида бўлиб ўтадиган Дипломатик форумга таклиф қилди.