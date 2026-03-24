Эрдоған Тоқаевни апрель ойида бўлиб ўтадиган Дипломатик форумга таклиф қилди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған билан телефон орқали суҳбатлашди, деб хабар беради Ақорда.
Аввало, Қозоғистон ва Туркия президентлари Рамазон ҳайити ва Наврўз байрамлари муносабати билан энг эзгу тилаклар билан алмашдилар.
Режеп Таййип Эрдоған Давлат раҳбарини умумхалқ референдумининг муваффақиятли ўтказилиши ва Қозоғистон Республикасининг янги Конституциясининг қабул қилиниши билан табриклади.
Туркия Президенти ушбу ижобий ўзгаришлар Қасим-Жомарт Тоқаевнинг доно ва жасур сиёсати натижаси эканлигини таъкидлади ва Асосий қонун Қозоғистоннинг янада динамик ривожланишига, шунингдек, унинг ички ва халқаро салоҳиятини мустаҳкамлашга янги туртки беришига ишонч билдирди.
Қозоғистон Президенти Туркия кузатувчиларига референдумда фаол иштирок этгани учун миннатдорчилик билдирди ва уни қардош ва дўст мамлакатлар ўртасидаги муносабатларнинг намоён бўлиши сифатида баҳолади.
Режеп Таййип Эрдоған шу йилнинг 14 май куни Қозоғистонга давлат ташрифига ва ушбу ташриф доирасида бўлиб ўтадиган олий даражадаги Стратегик ҳамкорлик кенгаши йиғилишига, шунингдек, Туркий давлатлар ташкилотининг норасмий саммитига алоҳида аҳамият беришини маълум қилди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Туркия раҳбарининг Астанада бўлиб ўтадиган олий даражадаги музокаралар икки мамлакат ўртасидаги стратегик шерикликка янги туртки бериш нуқтаи назаридан катта аҳамиятга эга эканлиги ҳақидаги фикрини олқишлади.
Шунингдек, у Туркистонда бўлиб ўтадиган туркий тилли давлатлар раҳбарлари саммитига катта умид билдирганини билдирди. Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, қозоқ халқи Туркия Президентини мамлакатимизга кутиб олишдан хурсанд бўлади.
Ўз навбатида, Режеп Таййип Эрдоған Давлат раҳбарини апрель ойида Анталияда бўлиб ўтадиган Дипломатик форум йиғилишида иштирок этишга таклиф қилди.
Қозоғистон Президенти таклифни мамнуният билан қабул қилди.
