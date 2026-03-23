Президент БААнинг Қозоғистондаги элчисини қабул қилди
ASTANA. Kazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев БААнинг Қозоғистондаги элчиси Муҳаммад Саид Муҳаммад Ал-Арикийни қабул қилди.
Учрашув давомида Давлат раҳбари Қозоғистоннинг Бирлашган Араб Амирликлари билан дўстона ва қардошлик алоқаларини ривожлантиришга ва ўзаро манфаатли кўплаб соҳаларда ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга содиқлигини таъкидлади.
Президент халқаро кун тартибидаги асосий масалалар бўйича икки мамлакат позицияларининг ўхшашлигига эътибор қаратди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Яқин Шарқдаги вазият, жумладан, Эрон томонининг Бирлашган Араб Амирликлари ҳудудини бомбардимон қилишидан хавотир билдирди.
Давлат раҳбари Қозоғистон мамлакатнинг фуқаролик инфратузилмасига қилинган ҳарбий ҳужумни биринчилардан бўлиб қоралаганини эслатди ва бу ҳақда БАА Президенти Шайх Муҳаммад бин Зайд Ол Наҳаён билан телефон орқали суҳбатида айтди.
Қозоғистон Яқин Шарқдаги бетараф давлатларга таъсир кўрсатаётган ҳарбий ҳаракатларга қарши. Шу муносабат билан, вазиятни кескинлаштирмаслик, БАА ва кўриб чиқилаётган ҳарбий можарога алоқадор бўлмаган Форс кўрфази мамлакатларининг суверенитети ва ҳудудий яхлитлигига ҳурмат кўрсатиш ва кескинликни сиёсий ва дипломатик йўллар билан ҳал қилишга чақирилади.
Президент мамлакат зарур бўлганда тинч музокаралар учун платформа яратишга тайёрлигини тасдиқлади.
Элчи Муҳаммад Саид Муҳаммад Ал-Арикий Қасим-Жомарт Тоқаевга Қозоғистоннинг БМТ Низоми тамойилларига қатъий риоя қилиши ва Амирликлар ҳамда Форс кўрфазидаги Араб давлатлари ҳамкорлик кенгашида иштирок этувчи барча мамлакатларнинг суверенитети, ҳудудий яхлитлиги ва хавфсизлигига ҳурмат кўрсатгани учун миннатдорчилик билдирди.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев "Тозалик куни" муносабати билан мурожаат йўллади.