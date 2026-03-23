Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев "Тозалик куни" муносабати билан мурожаат йўллади
ASTANА. Кazinform — Бугун, "Тозалик куни" муносабати билан, мамлакатнинг барча бурчакларида кенг кўламли экологик кампания бошланди ва бу "Тоза Қозоғистон" умумхалқ лойиҳасининг янги босқичига йўл очди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президент таъкидлаганидек, бу кун «Наврўзнома» ўн кунлигида алоҳида ўрин тутади.
— Жамиятимизнинг янгиланиши барча табиатнинг янгиланиши билан бир вақтга тўғри келади. Вақт ва туб ўзгаришларнинг бундай мос келиши, шубҳасиз, барчамизга Ватанимиз манфаати учун тинимсиз ишлаш учун алоҳида куч беради. «Мөлдір бұлақ» ташаббусини бутун республика бўйлаб кенг миқёсда амалга ошириш бошланди. Ушбу лойиҳа доирасида булоқлар манбаларини очиш, тол экиш, қирғоқлар ва сув ҳавзаларини, ҳовлилар ва боғларни тозалаш ишлари давом эттирилади, — деди у.
Давлат раҳбари Наврўз байрамида қабул қилинган Янги Халқ Конституцияси фуқароларнинг табиатга ғамхўрлик қилишини миллий дунёқарашнинг асосий тамойилларидан бири сифатида белгилаб берганини таъкидлади.
— Шубҳасизки, Янги Халқ Конституцияси мамлакат бирлигининг, маънавий ва ҳуқуқий йўналишимизнинг таянчи ва Мустақиллигимизнинг мустаҳкам пойдевори бўлади. Конституциямиз бирдамлик, масъулиятли ва ижодий ватанпарварлик, шунингдек, дунёқарашимиз ва жамиятдаги уйғунликнинг асоси бўлган "Тоза Қозоғистон" қадриятларини шакллантиради. "Тоза Қозоғистон" мафкуравий концепциясининг асосий моҳияти нафақат кўчалар, ҳовлилар ва атроф-муҳитни тоза сақлашда, балки Қозоғистон фуқароларининг фаровонлигини оширишга олиб келадиган ният ва интилишларнинг поклигида ҳам акс этади, — деди Тоқаев.
Президент табиий ресурслардан авайлаб фойдаланиш ва онгли равишда истеъмол қилиш йўлини танлаган фуқароларимиз сони ортиб бораётганини таъкидлади.
— Ватандошларимизни «Тозариш куни» билан табриклайман! Табиий ресурслардан авайлаб фойдаланиш ва онгли равишда истеъмол қилиш йўлини танлаган фуқароларимиз сони ортиб бормоқда. Бу — бизнинг ёрқин келажагимизни кафолатлайдиган яхши жараён. Мен барча халқимизни тозалик ва тартиб эстафетасида фаол иштирок этишга чақираман. Агар барчамиз бирлашсак, мамлакатимизни юксак чўққиларга олиб чиқиб, Адолатли, Тоза ва Фаровон Қозоғистонни яратишимиз мумкин. Барчангизга соғлиқ ва қут-барак тилайман! — деб хулоса қилди у.
Эслатиб ўтамиз, Президент мамлакат ривожига ҳисса қўшган фуқароларга давлат мукофотларини топширди.