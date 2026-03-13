Референдумни кузатиш учун 256 та ташкилот аккредитациядан ўтган
ASTANA. Kazinfrom — Барча даражадаги референдум комиссиялари республика референдумига тайёргарликни якунлади. Бу ҳақда Марказий референдум комиссияси йиғилишида комиссия раиси Нурлан Абдиров маълум қилди.
“Барча даражадаги референдум комиссиялари тайёргарлик ишларини якунлади. Зарур ташкилий чоралар кўрилди, комиссиялар фаолиятини методологик қўллаб-қувватлаш таъминланди, овоз бериш тартиб-қоидаларини қўллаш ва референдумлар тўғрисидаги қонун талабларига риоя қилишга ягона ёндашув шакллантирилди. Бу бизга республика референдумини ўтказишга ва уни қонун талабларига қатъий мувофиқ равишда ташкил этишга тўлиқ тайёр эканлигимизни айтиш имконини беради”, — деди Нурлан Абдиров.
Унинг сўзларига кўра, тайёргарликнинг асосий йўналишларидан бири комиссия аъзоларини ўқитиш эди. Календарь режасига мувофиқ, ўқувнинг якуний босқичи 13 март куни якунланди. Сўнгги маълумотларга кўра, тайёргарлик давомида 5800 дан ортиқ ўқув семинарлари ўтказилди, уларда турли даражадаги комиссияларнинг 71 мингдан ортиқ аъзолари иштирок этди. Тайёргарлик даражасини қўшимча баҳолаш учун масофавий онлайн тест ўтказилди.
Референдумга тайёргарлик доирасида қонунда назарда тутилган зарур текширувларни ўтказиш учун зарур шарт-шароитлар яратилди. Референдум ўтказиладиган жойларда вакиллари бўлиш ҳуқуқига эга бўлган жамоат бирлашмалари ва нотижорат ташкилотларини аккредитациядан ўтказиш амалга оширилди. Бугунги кунга қадар 256 та ташкилот аккредитациядан ўтган, жумладан, Марказий Референдум комиссияси томонидан 11 та ва ҳудудий комиссиялар томонидан 245 та.
Эслатиб ўтамиз, 15 март куни "Референдум — 2026" онлайн марафони бўлиб ўтади.