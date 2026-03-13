15 март куни "Референдум — 2026" онлайн марафони бўлиб ўтади
ASTANА. Кazinform – 2026 йил 15 март куни кенг кўламли медиа лойиҳа - "Референдум — 2026" онлайн марафони бўлиб ўтади. Марафон соат 09:00 да бошланади ва тунги соат 00:15 гача давом этади.
15 соатлик жонли эфир мамлакат ҳаётидаги муҳим сиёсий воқеанинг боришини ҳар томонлама ёритиб беради, референдум кунининг асосий лаҳзаларини, жамоатчилик фикрини ва экспертларнинг фикрларини томошабинларга тезкор ва замонавий форматда тақдим этади.
Наврўзнома ўнкунлиги доирасида бўлиб ўтадиган марафон нафақат ахборот тадбири, балки жамиятдаги долзарб муаммоларни муҳокама қилиш, янги ғоялар ва технологик ташаббусларни жорий этиш учун ноёб платформа ҳамдир. Тадбирда сиёсий арбоблар, таниқли фуқаролар, ўз соҳаларида муваффақиятли мутахассислар, санъат ва маданият вакиллари, стартаперлар иштирок этади ва мамлакат тараққиётининг муҳим йўналишлари бўйича фикр алмашадилар.
Лойиҳа давомида томошабинлар замонавий технологик ечимлардан фойдаланган ҳолда тақдим этиладиган ноёб чиқишлардан ҳам баҳраманд бўлишлари мумкин. Дастурда маҳаллий ихтирочилар томонидан яратилган роботлар иштирок этади ва голограмма шоуси мамлакатнинг сўнгги йиллардаги ютуқлари тарихини намойиш этади.
— Марафон доирасида 5 та платформа фаолият юритади. Жамоат арбоблари, ихтирочилар ва хайрия ишлари билан танилган фуқаролар саҳнада ўз фикрларини билдирадилар ва концерт дастури намойиш этилади. Мутахассислар ва жамоатчилик вакиллари иштирокида долзарб мавзулар бўйича муҳокамалар ўтказилади, инновацион лойиҳалар ва маҳаллий стартаплар намойиш этилади. Бундан ташқари, марафон давомида меҳмонлар билан блиц-интервьюлар ўтказилади, мамлакат ҳудудлари ва хориждан жонли эфирлар ташкил этилади, — дейилади хабарда.
Онлайн марафон республика ва ҳудудий оммавий ахборот воситаларининг расмий веб-сайтлари ва ижтимоий тармоқ саҳифаларида жонли эфирда намойиш этилади.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонликларнинг 70% дан ортиғи референдумда иштирок этиш ниятида.