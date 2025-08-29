«Реал» раҳбарияти «Қайрат»га қарши ўйин ҳақида фикр билдирди
ALMATY. Kazinform – Мадриднинг «Реал» клуби институционал алоқалар бўйича директори Эмилио Бутрагеньо алматилик «Қайрат» билан бўладиган учрашув ҳақида ўз фикрини билдирди.
У Realmadrid TV эфирида Чемпионлар лигасининг гуруҳ босқичига қуръа ташлаш якунларини баҳолар экан, турнир доимгидек жуда қийин бўлишини ва рақиблар даражаси юқорилигини таъкидлади. Бутрагеньонинг айтишича, учрашувлар тенг даражада ўтади, шунинг учун «Реал» жамоасига пухта тайёргарлик кўриш зарур.
У алматилик «Қайрат»га қарши баҳсга алоҳида урғу қаратди: мадридликлар тарихда илк бор Алматида майдонга тушади.
“Биз ҳеч қачон улар («Қайрат» – таҳр.) билан ўйнаб кўрмаганмиз ва улар жуда олисда жойлашган. Бу ҳам зич тақвимимизни ҳисобга олганда эътибор қаратиладиган қўшимча омил. Биз буни қабул қилиб, ўйинга яхши тайёрланишимиз керак. Ҳар бир ўйин муҳим, ҳар бир рақиб алоҳида руҳланади. Биз юқори даражада ҳаракат қилиб, ҳар бир майда деталга эътибор беришимиз шарт. Ана шундай жиҳатлар ўйинни кўпчилик ўйлаганидан ҳам қийинлаштиради”, – деди Бутрагеньо.
Эслатиб ўтамиз, алматилик «Қайрат» ўз тарихида илк бор Чемпионлар лигасининг асосий босқичига йўл олди. Гуруҳ босқичига чиқиш учун қазоғистонлик клуб словениялик «Олимпия»ни (икки ўйин натижаси бўйича 3:1), финляндиялик «КуПС»ни (3:2), словакнинг «Слован»ини (1:1, пенальти — 4:3), шунингдек шотландиялик «Селтик»ни (0:0, пенальти — 3:2) мағлуб этди.
Кеча, 28 август куни «Қайрат»нинг Чемпионлар лигаси асосий босқичидаги рақиби маълум бўлди.
Алматилик клуб энди «Реал Мадрид» (Испания), «Интер» (Италия), «Арсенал» (Англия), «Брюгге» (Бельгия), «Спортинг» (Португалия), «Олимпиакос» (Греция), «Пафос» (Кипр), «Копенгаген» (Дания) клублари билан ўйнайди.