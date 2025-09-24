"Реал Мадрид" меҳмонда ғалаба қозонди
ASTANА. Кazinform — Испания чемпионатида “Қайрат”нинг Чемпионлар лигасидаги рақиби “Реал Мадрид” “Леванте”ни 4:1 ҳисобида мағлуб этди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Ла Лиганинг 2025/26 йилги мавсумининг 6-турида “Леванте” ўз майдонида “Реал”ни қабул қилди.
"Реал Мадрид" бу мавсумда 100% кўрсаткичга эга. Ла Лигада “Осасуна”, Овьедо, Мальорка, Реал Сосьедад ва Эспаньолга қарши бешта ўйиннинг барчасида ғалаба қозонган. Чемпионлар лигасида улар “Марсел”ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатидан сўнг мадридликлар австриялик “Тироль” билан ҳам ўртоқлик учрашуви ўтказди ва унда Лос-Бланкос 4:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
“Сьюдад де Валенсия” стадионида Испания чемпионати пешқадами Примьерага янги келган футболчиларга қарши ўзининг ғалабали сериясини давом эттирди. “Леванте” мағлубиятсиз “Реал”га қарши синовдан ўта олмади.
Биринчи бўлимдаёқ Винисиус Жуниор ва Франко Мастантуонолар гол уришди. Франциялик ҳужумчи Килиан Мбаппе иккинчи бўлимда иккита гол урди. Меҳмонларнинг ягона голига Карл Этта Эйонг муаллифлик қилди.
Шу тариқа, “Реал Мадрид” Испания чемпионатида пешқадамлик қилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, “Қайрат” – “Реал” учрашуви 30 сентябрь куни бўлиб ўтади.