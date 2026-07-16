Рақамли тенгедан фойдаланиш хавфсизми
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Миллий банки таҳририят сўровига жавобан 18 июлдан кучга кирадиган рақамли тенгедан фойдаланишнинг хавфсизлик даражаси қандай эканлигини маълум қилди.
— Рақамли тенге платформаси маълумотлар ва транзакциялар хавфсизлигини максимал даражада ҳимоя қилиш учун мўлжалланган. Уни ишлаб чиқиш жараёнида жорий ва келажакдаги кибертаҳдидлар ҳисобга олинган, — дейилади хабарда.
Миллий банк маълумотларига кўра, тизим хавфсизлиги бир неча даражаларда таъминланади.
Биринчидан, иккинчи даражали банклар томонидан амалга ошириладиган транзакциялар замонавий шифрлаш ва киришни бошқариш технологиялари билан ҳимояланган.
Хавфсизлик инфратузилма даражасида ҳам кўриб чиқилади. Бу платформанинг барқарор ва ишончли ишлашини таъминлайди. Бу даражада серверларнинг жисмоний хавфсизлиги ва тизимнинг носозликларга чидамлилигига алоҳида эътибор қаратилади.
Бундан ташқари, рақамли тенге билан ишлайдиган барча хизматларнинг хавфсизлиги хизмат кўрсатиш даражасида таъминланади. Бу рухсатсиз кириш ва киберҳужумлар хавфини минималлаштиришга қаратилган.
Масъул мутахассислар ҳам кузатиб боради ва жавоб беради. Улар доимий равишда потенциал таҳдидларни кузатиб борадилар ва ҳар қандай ҳодисаларга тезкорлик билан жавоб қайтарадилар, бу эса тизимнинг янги қийинчиликларга бардош бериш қобилиятини мустаҳкамлайди.
— Шундай қилиб, рақамли тенге платформасининг ҳимоя тизими кенг қамровли ва кўп қатламли бўлиши учун мўлжалланган. Бу фойдаланувчилар ва маълумотлар хавфсизлигини ҳар бир босқичда таъминлайди, — дейилади Миллий банкнинг жавобида.
Эслатиб ўтамиз, КАSE рақамли активлар оператори мақомини олди.